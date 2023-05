Honor Magic5 Pro scontato di 250€

Leggi su pantareinews

(Di mercoledì 24 maggio 2023)Pro èdi, Pixel 7 Pro di 150€ e altri smartphone scontati sono alcune delle offerte di cui puoi approfittare oggi su Amazon. Ricorda che le offerte Amazon vanno prese al volo perché possono cambiare o terminare in qualsiasi momento per cui, se hai un interesse verso un prodotto in particolare, non esitare ad acquistarlo. Beats Studio3, cuffie bluetooth premium scontate di 126€Pro offre prestazioni eccezionali, una fotocamera da 108 megapixel, una batteria da 5000 mAh e un design elegante. Puoi risparmiare il 21% sul prezzo originale se ordini ora. Acquista su AmazonPro Smartphone 5G con 66W SuperCharge, 12GB RAM e 512GB, Dispay FullView da 6,81 pollici a 120Hz, Fotocamera da 50MP con Batteria 5100mAH, Dual SIM, ...