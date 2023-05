Honda e il nuovo corso | “La marcia verso l’elettrificazione non avrà tentennamenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) C’è il primo sole estivo 2023, a Milano. Ma nelle sale del Rosa Grand di piazza Fontana il minimalismo estetico e l’illuminazione temperata rendono il clima asettico e internazionale, come il pubblico che affolla l’ex hotel Commercio, uno storico albergo che nel ’68 era una catapecchia cadente occupata dagli studenti della Statale e oggi un hotel di lusso per clientela globalizzata. Tutto si evolve, e anche la: la conglomerata giapponese – che produce 30 milioni di motori l’anno, per spingere di tutto, dalle motoseghe agli aerei – in ambito automobilistico vuole definitivamente affrancarsi dall’etichetta di marca generalista e, naturalmente, puntal’alto,l’elitario e remunerativo mercato cosiddetto premium. E’ un’ambizione di molti brand, quella di vendere magari meno pezzi ma con margini migliori per ogni unità. La ...