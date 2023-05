“Ho sentito De Laurentiis” | De Maggio svela il retroscena | c’entra l’allenatore

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il Napoli è alla caccia di un nuovo allenatore in seguito all’addio più che probabile di Luciano Spalletti. Sono tanti i nomi che stanno circolando in queste ore per raccogliere l’eredità del tecnico toscano, con tanti profili di spessore e anche di prospettiva. Il giornalista Valter De, in onda su Radio Goal – trasmissione della radio ufficiale del club partenopeo, Radio Kiss Kiss Napoli – ha rivelato unche vede protagonista il presidente del Napoli Aurelio De. “Non ho maiil presidente così sereno in questi anni”, hato Denel corso del suo intervento. La risposta di De“‘Il cielo è azzurro’, così mi ha risposto Desulla questione allenatore”: queste le parole di Valter De ...