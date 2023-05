“Ho iniziato a respirare come se avessi inghiottito un giocattolo per cani | poi la diagnosi choc” | così Natasha ha scoperto di avere un cancro al 4° stadio

(Di mercoledì 24 maggio 2023)ha 49 anni e non ha mai fumato in vita sua. Eppure, non molto tempo fa le è stato diagnosticato un tumore ai polmoni. Immaginate il suo sconcerto quando si è sentita dire che rischiava di morire. Tutto èlei racconta – quando lo scorso giugno haseunpere la mia voce si è fatta roca all’improvviso”. Poi l’illusione che tutto fosse rientrato nella norma. I sintomi svaniscono dopo qualche settimana. Ma è solo una brevissima tregua. Proprio in piena estate, compare una strana tosse. Troppo strana per considerarla un sintomo passeggero. Èche la 49enne ha deciso di farsi controllare dai dottori, che le hanno dato ...

C'è chi haa correre verso l'esterno: 'Non ce la facevo a, mi bruciava la gola', spiega una impiegata di 48 anni al ritorno dal lavoro, 'una tosse irrefrenabile' per Marco, ...... la coppia hauna serena e stabile love story , piombata immediatamente sulle prime pagine ... "Ho imparato ae a tenere alla larga tutto ciò che poteva, e che può ancora adesso, ...'Hocome se avessi inghiottito un giocattolo per cani e la mia voce si è fatta roca all'improvviso lo scorso giugno', ha raccontato. I sintomi sono svaniti dopo qualche settimana,...

Roma, panico sulla metro A a San Giovanni: lite con spray urticante fra i viaggiatori ilmessaggero.it

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...La stazione San Giovanni della linea A della metropolitana di Roma è stata chiusa. Secondo quanto si è appreso, molti passeggeri hanno segnalato problemi alla ...