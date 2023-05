(Di mercoledì 24 maggio 2023) "Lo sanno che hola miavero?" , queste le inquietanti parole che si leggonoufficiale Facebook di. Ma non solo, come se non bastasse per infangare la memoria dell'...

"Lo sanno che hola miavero" , queste le inquietanti parole che si leggono sull'account ufficiale Facebook di Maradona . Ma non solo, come se non bastasse per infangare la memoria dell'idolo del Napoli e ...... come richiesto dal mio avvocato, il certificato sanitario con le cause della". Quanto al ... di millantare un matrimonio che sarebbe, mai avvenuto... Ma se non sono riuscita neanche con ...Uno dei post più 'inquietanti' è stato proprio il primo di quelli pubblicati dagli impostori: '¿Sí saben que fingí mi muerte, no', letteralmente 'Si sa che hola mia, vero'. ...

"Ho finto la morte", post shock sull'account di Maradona: c'è un motivo Corriere dello Sport

Sono spuntati messaggi macabri sulla pagina Facebook verificata della leggenda del Napoli e dell'Argentina: cosa è successo ...La pagina Facebook di Diego Maradona è stata hackerata ed ecco che sono spuntati messaggi e foto strane, che hanno sorpreso tifosi e followers ...