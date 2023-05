Highlights e gol Fiorentina-Inter 1-2 | Serie A 2022 2023VIDEO

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il video dei gol e deglidi, match valevole per la finale di Coppa Italia/2023. Allo stadio Olimpico di Roma grande partenza della squadra viola che dopo due minuti sblocca la partita grazie alla zampata vincente di Nico Gonzalez. Dopo venti minuti di predominio viola, l’pigia il tasto sull’acceleratore ed in otto minuti ribalta la partita: ci pensa Lautaro Martinez a segnare due gol d’autore. Nella ripresa ladà tutto, crea occasioni da gol importanti, ma il fortino nerazzurro tiene sino al novantacinquesimo. Seconda Coppa Italia vinta di fila, quarto titolo in nerazzurro per Simone Inzaghi. SportFace.