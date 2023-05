Harry perde in Aula e il suo conto in banca viene prosciugato | fattura da 500mila sterline

Leggi su dilei

(Di mercoledì 24 maggio 2023)la causa di fronte all’Alta Corte, la sua richiesta di essere protetto dalla polizia ogni volta che entra in Gran Bretagna è stata respinta e ora dovrà pagare le spese processuali che ammontano a, pari circa a 574.805 euro. Oltre il danno e la beffa.in Tribunale Quella disulla sicurezza è una battaglia che dura da quando lui e Meghan Markle hanno lasciato il loro ruolo di membri senior all’interno della Famiglia Reale.e Meghan pretendevano di essere ancora protetti dalla polizia britannica, ma questo è un diritto che spetta solo ai membri attivi della Monarchia. I Sussex hanno preso questo rifiuto quasi come un torto compiuto nei loro confronti e non hanno esitato a fare le loro rimostrante in ...