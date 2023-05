(Di mercoledì 24 maggio 2023) La piromane non è tra le vittime In quel momento le porte delerano state chiuse dalla guardiana, per evitare che le ragazze uscissero nel corso della notte. Nella confusione provocata ...

Guyana, le sequestrano il cellulare per punizione: 14enne da fuoco al dormitorio e uccide 19 studentesse TGCOM

Scoprono che ha una relazione con un adulto e la puniscono: ragazzina dà fuoco al dormitorio e uccide 19 studentesse ...Un cellulare sequestrato è il movente dietro l'incendio avvenuto domenica sera in Guyana, nella città di Mahdia. Una delle giovani studentesse di un dormitorio scolastico ha infatti appiccato il fuoco ...