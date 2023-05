Gusto Italia a Benevento | un fine settimana goloso con laboratori e spettacoli

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiDa venerdì 26 a domenica 28 maggio il tour della fiera dell’enogastronomia, del turismo e dell’artigianato raggiungerà. Su Corso Giuseppe Garibaldi si posizioneranno gli artigiani e i produttori di, i quali porteranno con sé le eccellenze e le tipicità di 5 regionine. Un week-end ricco di, di degustazioni e, per godere dell’iniziativa ininterrottamente, dalle 10 a mezzanotte. Patrocinata dal Comune di, grazie al sindaco Clemente Mastella e all’Assessore alle Attività Produttive Luigi Ambrosone , l’evento è firmato dall’AssociazioneEventi e viene realizzato in collaborazione con la Pro Loco Samnium di, presieduta da Pino Petito. ...

...insieme per cavalcare la moda del momento e spingere questo tipo di prodotti anche in. Cosa ... Il primoche lanceremo a giugno è zenzero. Prodotto vietato ai minori di 18 anni. Bevi ...Io sono quello del tè, delle confetture, dei biscotti e dei succhi di frutta che ho raccolto nel Polo del'. Quanti siete in famiglia 'Adesso siamo tre fratelli, una sorella, la mamma e poi ...Articolo tratto dall'allegato Small Giants del numero di maggio 2023 di Forbes. Abbonati ! di Matteo Calzaretta Quando l'artigianato sposa la tradizione, i prodotti vivono ...e ilper l'...

Viaggi di gusto in Italia: la classifica delle città dove il cibo locale è il migliore SiViaggia

ROMA - Festa il 28 maggio in tutto il mondo per Hamburger Day, giornata dedicata al panino tra i più amati e a una delle proposte simbolo della cultura dello street food, che oggi è possibile degustar ...Lettera agli abbonati. Da oggi anche in Italia entra in vigore il sistema che sospende l'accesso alla piattaforma a chi non appartiene al "nucleo ...