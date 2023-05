Guerra Ucraina-Russia | Mosca | “F-16 saranno considerati obiettivi legittimi”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ryabkov: "Lo è qualsiasi equipaggiamento, qualsiasi arma utilizzata da Kiev nella zona dell'operazione militare speciale e non solo" Qualsiasi equipaggiamento militare, compresi gli F-16, utilizzato da Kiev sia nella zona dell'”operazione militare speciale” che al di fuori di essa è un obiettivo “legittimo” per la. Lo ha dichiarato in un punto stampa il ??vice ministro degli Esteri russo, Sergei Ryabkov, secondo quanto riporta l’agenzia Tass. “Abbiamo ripetutamente affermato che qualsiasi equipaggiamento, qualsiasi arma utilizzata da Kiev nella zona dell’operazione militare speciale e non solo – abbiamo visto quanto è appena accaduto nella regione di Belgorod – è ovviamente un obiettivo legittimo”, ha affermato Ryabkov, rispondendo alla domanda se i caccia F-16un obiettivo legittimo per la. Ieri il ...

... 'Emozionato per Italia -delle qualificazioni europee Già per noi riuscire a mettere la squadra nelle condizioni di partecipare al torneo è un grande risultato, nonostante lae tutti ...A piccole dosi servirebbe solo a prolungare la. L'ha bisogno di un aiuto decisivo, i ministri sono determinati a darglielo". Lo ha detto l'alto rappresentante Ue per la politica estera,...2023 - 05 - 24 10:24:10 Prigozhin: laha reso l'la nazione più famosa del mondo Secondo il capo della milizia privata Wagner Yevgeny 'laha reso l'la nazione più famosa ...

Guerra Ucraina-Russia, le notizie di oggi | Drone Usa in missione sul Mar Nero, è partito da Sigonella Corriere della Sera

Sabato 27 maggio alle 17,30 il centro pastorale culturale "Le Mantellate" ( in prossimità del Duomo di Pontedera ) accoglierà una iniziativa che parla di un tema di grandissima attualità, come quello ...(ANSA) - PERUGIA, 24 MAG - "II cibo è diventato la prima ricchezza dell'Italia per un valore di 580 miliardi di euro nel 2022 nonostante le difficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica ...