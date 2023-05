Guardiola | ossessione Champions | ' Inter? Dall' Italia mi dicono che'

(Di mercoledì 24 maggio 2023) MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il 10 giugno , data della finale diLeague , si avvicina sempre di più e il tecnico del Manchester City , Pep, non ha altri pensieri che per lo storico ...

MANCHESTER (INGHILTERRA) - Il 10 giugno , data della finale di Champions League , si avvicina sempre di più e il tecnico del Manchester City , Pep, non ha altri pensieri che per lo storico appuntamento di Istanbul. Nella conferenza stampa che precede la partita di Premier League contro il Brighton di De Zerbi , il tecnico spagnolo si ...La Champions è altra cosa però: è l'che il City insegue dall'arrivo di. E allora l'Inter è già nei pensieri del tecnico. "Mi hanno impressionato per quello che fanno, per il loro ......trofeo che è diventato quasi una: 'A volte penso sia ingiusto che ci serva la Champions per avere credito per quello che abbiamo fatto, ma è così e dobbiamo accettarlo - aggiunge...

Pep Guardiola parla della finale di Champions e dice la sua sull'Inter, mettendo in guardia tutto l'ambiente City ...Il tecnico spagnolo alla caccia della prima Champions a Manchester e del triplete: "So che non saremo completi senza vincere questa coppa. A volte giocare con una simile pressione è fantastico e neces ...