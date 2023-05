Guardie mediche | chiudono 20 sedi su 27 I sindacati | “Situazione che rischia di essere strutturale”

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L’annuncio della chiusura di 20sulle 27 esistenti della cosiddetta continuità assistenziale (cioè della guardia medica) in provincia di Bergamo preoccupa, ma a quanto pare non sorprende il sindacato. Già lo scorso febbraio, infatti, era stata inviata una segnalazione formale ad Ats Bergamo per evidenziare “una diffusa mancanza di rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) nel servizio di guardia medica”. A titolo d’esempio, il sindacato riferiva in quell’occasione di “tre medici di una sede della provincia che, anche a seguito della carenza di medici di base, avevano dovuto assistere 194 pazienti in un singolo turno di 12 ore”. Ora che la serrata è imminente o in alcuni casi già in atto per mancanza di personale, i rappresentanti sindacali tornano sulla questione. “Si fa più concreto il timore di gravissimi disagi per la popolazione e anche per i pochi ...