Grottaferrata. Truffa ai danni di un anziano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) CRONACA DI ROMA –che coinvolge una Roma. Una coppia ditori è stata catturata dalla polizia mentre cercava di ingannare uncon la famigeratadel “nipote in difficoltà”. Durante un servizio di contrasto alle truffe aidegli anziani, la polizia ha notato un’auto sospetta segnalata come utilizzata per commettere tali reati. I poliziotti hanno seguito l’auto fino a, dove un uomo è sceso e si è precipitato in una casa, mentre la donna è rimasta a bordo dell’auto con il motore acceso. L’uomo è stato poi bloccato dagli agenti e nelle sue tasche sono stati trovati numerosi gioielli in oro per un peso di quasi mezzo chilo. Lain questione prevedeva che itori si ...