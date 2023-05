Grosseto | uccise la compagna a coltellate | condannato a 26 anni

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Per aver ucciso aSilvia Manetti, 46, la sera dell'11 agosto del 2021 sulla strada a Monterotondo Marittimo

Il 50enne dovrà anche risarcire i figli, la madre e la sorella della vittima La Corte d'assise dihanno condannato a 26 anni di reclusione il 50enne Nicola Stefanini, accusato dell'omicidio della compagna, Silvia Manetti, avvenuto l'11 agosto del 2021 a Monterotondo Marittimo nel ...... fiorentina di 22 anni, Elena Maestrini, ventunenne di Bagno di Gavorrano (), la ... Per questa ragione i familiari delle ragazze rimastehanno rivolto un appello all'Europa affinché ...Fu allora che Medea mise in atto la sua vendetta contro di lui, fu allora chei suoi figli . ... Nel 2011, in provincia di, Laura Pettenello uccide il suo bambino. Si chiamava Federico e ...

Grosseto, uccise la compagna a coltellate: 26 anni a Nicola Stefanini Adnkronos

(Adnkronos) – La Corte d’assise di Grosseto hanno condannato a 26 anni di reclusione il 50enne Nicola Stefanini, accusato dell’omicidio della compagna, Silvia Manetti, avvenuto l’11 agosto del 2021 a ...GROSSETO – La Corte d’assise di Grosseto ha condannato a 26 anni di carcere Nicola Stefanini, 50 anni, accusato di aver ucciso a coltellate la sua compagna Silvia Manetti, 46 anni, la sera dell’11 ...