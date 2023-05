Grande Fratello Vip | un frate nella prossima edizione? Ecco cosa ha risposto Alfonso Signorini

Sarà la sua prima volta anche al Circo Massimo il 2 settembre, nelconcerto per festeggiare ... È come se fossi unaggiunto o un caro amico'. L'artista ha ricordato quando la musica era ...E se ci fosse anche un frate fra i concorrenti dell'ottava edizione delVip Ad avanzare questa ipotesi è stato proprio Fra Alfredo scrivendo una lettera - diventata pubblica - ad Alfonso Signorini . Dopo la sviolinata, Fra Alfredo ha continuato: Frate ...Come seguivo Ilo Il collegio . Non mi perdo Maurizio Crozza , ma anche 90 giorni per innamorarsi. Le storie, lo so, a volte sono un po' poco credibili, ma ha un meccanismo che mi ...

Frate Alfredo si candida per il Grande Fratello, la risposta di Signorini: Faremo due chiacchiere Fanpage.it

Nella prossima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe esserci spazio anche per un frate Vediamo cosa ha risposto Alfonso Signorini.Alfonso Signorini ha ricevuto una lettera da Fra Alfredo , pubblicata sul numero del settimanale Chi in edicola questa settimana. L’uomo, la cui età precisa è ...