Governo | Monti | ' Meloni meglio del previsto | otto e mezzo su conti pubblici e Ue'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma, 24 mag. (Adnkronos) - Il voto alè “molto migliore del, da me e non solo. Diciamo unsu due materie, che sono disciplina nell'uso dei soldie partecipazione consapevole all'Europa. Su fiscalità e riforma fiscale invece gli do quattro, anzi quattro ‘col rigo s', come diceva un mio professore, cioè meno di quattro”. Così l'ex premier e senatore a vita Mario, ospite su Radiouno Rai di 'Un giorno da pecora'.