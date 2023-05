(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il momento buio della “Tigre” non sembra chiudersi. Dopo aver saltato il PGA Championship,, il leggendario statunitense campione diinfatti costretto a saltare anche lo US, il terzo major maschile del 2023. Dal 15 al 18 giugno quindi, l’americano nonsui green della California, a Los Angeles, per questo importantissimo torneo.non ha ancora recuperato a pieno da un’artrite post traumatica derivante dalla sua precedente frattura al tallone. Il classe 1975, che quest’anno a giocato solo il “The Masters”, anche quello interrotto per un problema di natura fisica, rischia quindi di essere l’unico Slam giocato, visto che le possibilità di vederlo al “The”, che si terrà dal 20 al 23 luglio al ...

Dopo il PGA Championship,Woods sarà costretto a saltare anche il terzo major della stagione, ovvero gli US Open , in programma dal 15 al 18 giugno in California. Il 15 volte campione Major è reduce da un intervento al ...Woods (2.5 miliardi di dollari) Il golfista californiano si piazza al secondo posto della ... Eppure meno del 10% dei guadagni e del suo patrimonio provengono dai montepremi incassati con il. ...... due Us Open e due Pga Championship, molti pensarono di aver trovato il nuovoWoods e invece ... a dirci se sarà lui, nel prossimo decennio, la stella più splendente del firmamento del

Golf: Tiger Woods non sarà al via dello US Open OA Sport

Il momento buio della "Tigre" non sembra chiudersi. Dopo aver saltato il PGA Championship, Tiger Woods, il leggendario statunitense campione di golf, sarà infatti costretto a saltare anche lo US Open, ...ROMA - Tiger Woods salterà lo Us Open, terzo Major maschile del 2023 in programma dal 15 al 18 giugno a Los Angeles, in California. Il 15 volte campione è infatti reduce da un intervento al piede, ...