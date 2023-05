Nell'ambito della conferenza su spazio e Climate Change, in corso a Oslo, Simonetta Cheli, direttrice del programma di osservazione della Terra dell'ESA ha spiegato ad askanews come l'...Lo spazio e il cambiamento climatico: Oslo ospita il, la prima conferenza mondiale dedicata a questi due temi, organizzata dalla IAF, International Astronautical Federation, per mettere insieme gli attori del comparto spaziale e le istituzioni ...Oslo, 23 mag. Si e' aperta a Oslo, in Norvegia, la Global Space Conference on Climate Change,, conferenza organizzata dalla IAF, International Astronautical Federation, per affrontare il tema della relazione tra lo spazio e il cambiamento climatico. Si tratta della prima conferenza ...

GLOC 2023, Simonetta Cheli (ESA): così gestiamo dati dallo spazio ... Il Sole 24 ORE

Oslo, 24 mag. (askanews) - I dati sull'osservazione della Terra dallo spazio sono una delle risorse principali a disposizione anche di chi studia il ..."Quello che noi facciamo nello spazio - ha agiunto il direttore - è misurare la Terra in tutti i suoi aspetti: l'atmosfera, gli oceani, le zone emerse, i ...