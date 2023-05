(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tra pasionarie delle tende e «okkupazioni» di facoltà. Così la protesta studentesca diventa il miglior serbatoio d’opposizione. Dopo le indomabili pantere arrivano i poetici campeggiatori. La protesta contro il caro affitti delle «tendine» pare sensata, per carità. Degenerazioni a parte, s’intende: tipo la fiammiferaia brianzola che lamenta un’interminabile mezz’oretta sui mezzi pubblici. Condividere un bugigattolo, vicino alle facoltà, può costare anche 700 euro. Urge intervenire: e difatti il governo ha stanziato 660 milioni per le residenze universitarie. La dilagante contestazione, però, è solo l’ultima di un’interminabile serie. È stato un semestre combattivo per i giovani più valorosi. Dal giorno in cui Giorgia Meloni è diventata premier, la nebbia s’è diradata. Gli studenti, finalmente, si sono ribellati alle ingiustizie che attanagliano le loro vite: dal paventato ritorno delle ...

Gli Uni-Sinistrati Panorama

