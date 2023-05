Gli insulti razzisti a Vinicius sono diventati un caso diplomatico tra Brasile e Spagna

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) "Oggi, in, laè conosciuta come un paese di". La pensa cosìJr, vittima di un grave episodio di discriminazione, la pensano così calcio e politica brasiliana. Pur essendo l’ennesimo incidente con protagonista l’attaccante carioca, l’ennesimo nel mondo del pallone, la novità è che i fatti di Valencia-Real Madrid del 21 maggio hanno messo in crisi le relazioni diplomatiche tra il suo paese natale, il, e quello dove gioca, la. A 20 minuti dalla fine della partita,si rifiuta di continuare a giocare. Dopo aver protestato per una giocata antisportiva, viene bersagliato da ripetutiprovenienti dai tifosi del Valencia. Si ferma, pretende che i responsabili vengano ...