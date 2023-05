Miliziani anti - Putin legati a Kiev Forse sì: "Martedì scorso, Andriy Chernyak , un funzionario della direzione dell'intelligence militare ucraina, ha riconosciuto per la prima volta una forma di ...Secondo i dati ricevuti, da febbraio ad aprile 2023, questo cittadino russo, in contatto via internet conagenti dei servizi segreti di Kiev, svolgendo i suoi compiti, ha anche trasmesso ...Sergei Naryshkin, capo dei servizi segreti russi Svr , ha accusato Washington e Londra di ostacolaresforzi per raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina e di chiudere un occhio su quello che, a suo dire, è un crescente 'terrorismo e violenza' perpetrato dall'Ucraina ai danni dei civili. In ...

Gli 007 di Kiev ammettono contatti con i miliziani anti-Putin che hanno colpito a Belgorod Globalist.it

Andriy Chernyak, un funzionario della direzione dell'intelligence militare ucraina, ha riconosciuto per la prima volta una forma di cooperazione con il Corpo dei Volontari russi e la Legione Russia Li ...L'Fsb ha arrestato a Rostov-sul-Don un ingegnere-progettista di un'impresa militare-industriale, che ha trasmesso all'intelligence ucraina dati sull'ubicazione di imprese industriali della difesa, sis ...