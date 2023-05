Giuseppe Latella ucciso in casa data poi alle fiamme | c' è la svolta | chi hanno arrestato

(Di mercoledì 24 maggio 2023) La verità, ora, è più vicina. Quell'incendio non fa casuale. Fu omicidio. Un arresto a Reggio Calabria per la morte di, di 76 anni. Il corpo senza vita dell'uomo venne trovato la notte del 14 settembre 2022 dai vigili del fuoco nel suo appartamento in via Nicola Furnari a Reggio...

È accusato dell'omicidio die di incendio doloso il 45enne filippino Roger Sagnip. La Polizia di Stato di Reggio Calabria lo ha arrestato in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria. Non è stato un incendio casuale quello in cui è morto l'anziano di 76 anni, il cui cadavere è stato trovato la notte del 14 settembre 2022 dai vigili del fuoco nel suo appartamento in via Nicola Furnari a Reggio Calabria.