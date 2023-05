Giro Italia Lussari | massima sinergia per evento senza precedenti

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Unstraordinario che non haper la valorizzazione della nostra regione: alziamo ancora una volta l’asticella, raccogliendo una sfida di non poco conto. Con la Tappa delin Friuli Venezia Giulia si prevedendo 650 milioni di contatti: saremo all’attenzione di 40 Paesi del mondo. Un risultato eccezionale, che dedico a Enzo Cainero, ottenuto con un lavoro svolto in piena sintonia econ tutti le istituzioni, enti e associazioni coinvolti”.Le parole dell’assessore regionale alla Salute, con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, intervento questa mattina a Udine, nelle sede della Prefettura, per la presentazione della Tappa deld’in Friuli Venezia Giulia, prevista questo sabato. All’illustrazione il prefetto ...

Segui ilfogliettone.it su facebookAl termine della sedicesima frazione deld'2023 con arrivo sul Monte Bondone vinta vinta dal portoghese Joao Almeida, OA Sport hanno raggiunto telefonicamente la voce tecnica della RAI Stefano Garzelli. Quest'ultimo era ...Ex Miss Mondo, Claudia è stata una naufraga dell'edizione in corso dell' Isola dei Famosi ... "Non ho capito dalle notizie che ci sono inse sei ancora fidanzata. Sei ancora fidanzata ". Le ...

LIVE Giro d'Italia 2023 in DIRETTA: tappa a Joao Almeida, maglia a Thomas. Magrini: "Roglic deve ringraziare Kuss" OA Sport

Dopo due settimane ricche di polemiche e ritiri, il Giro d’Italia 2023 è entrato finalmente nel vivo ieri in occasione della 16ma tappa con arrivo sul Monte Bondone. Gli uomini di classifica candidati ...“Nel 2010 mi sono operata di tumore al seno. Ero particolarmente attenta alla prevenzione, ogni anno facevo dei controlli. Per me è stato meglio aver avuto la possibilità di operarmi subito, perché no ...