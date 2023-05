Giro d' Italia | Dainese | ' Ho vinto?' L' urlo di gioia

... da destra a sinistra, in perfetto ordine alfabetico, sotto lo striscione d'arrivo di Caorle, diciassettesima tappa deld'2023. Si sono tutti guardati dopo l'arrivo, Dainese guardava ...CAORLE - Alberto Dainese ha vinto allo sprint la diciassettesima tappa deld'2023, la Pergine Valsugana - Caorle di 195 chilometri. Il corridore italiano del Team DSM ha preceduto al fotofinish la maglia ciclamino Jonathan Milan (Bahrain - Victorious) e l'...Alberto Dainese della Dsm vince in volata e al fotofinish la 17esima tappa deld', la Pergine Valsugana - Caorle di 197 km precedendo Jonathan Milan e Michael Mattews. Tappa caratterizzata da una fuga a 4 dal quarto km di gara con Senne Leysen (Alpecin Deceuninck), ...

Giro d'Italia, Dainese vince la tappa di Caorle, Thomas in rosa Sky Sport

Ancora una volta pochi centimetri a dividere Jonathan Milan dalla seconda vittoria di tappa in questo Giro d'Italia 2023. Anche nella diciassettesima frazione, in quel di Caorle, il gigante della Bahr ...Quattro in fuga, il gruppo lascia fare Questa la situazione dopo una trentina di km dalla partenza. Sono quattro i fuggitivi: Senne Leysen (Alpecin Deceuninck), Thomas Champion (Cofidis), Diego Pablo… ...