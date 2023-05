Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi Pergine Valsugana-Caorle | orari | percorso | favoriti Jonathan Milan per il bis

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ultima volata prima della passerella finale in quel di Roma: in scena la diciassettesimaal, la. Andiamo a scoprirla nel dettaglio cone programma. LA DIRETTA LIVE DELLADIDELDALLE 12.45 LA CLASSIFICA GENERALE DELFrazione che si promette ai velocisti, visto ilsenza alcuna difficoltà altimetrica. I primi 130 chilometri saranno anzi in leggera discesa, partendo dai 530 metri di altitudine di...