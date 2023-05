Giro d’Italia 2023 | tappa 24 maggio | streaming e diretta tv

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Oggi, mercoledì 24, continuerà ilcon laPergine Valsugana – Caorle – 195 km totali -, in onda insulle reti Rai. La 106esima edizione durerà 21 giorni, dal 6 al 28, con partenza da Fossacesia e arrivo a Roma. Qui la radiocronaca e l’elenco di tutte le tappe. La giornata televisiva in rosa inizierà alle 12.05 su RaiSport (a questo link) con la rubrica Aspettando ile, dalle 12.50, con lavera e propria. A partire dalle 14.00 la linea passerà a Rai2 (a questo link), a cui seguirà, sulla stessa rete, il Processo alla...

Venezia - Marco Rossato, dell'Associazione i Timonieri Sbandati, parte il 2 giugno dal Salone Nautico di Venezia per ila Vela. Lo farà a bordo di Tornavento, la sua imbarcazione speciale e quasi autonoma, che oltre che sul vento puo contare sulla propulsione di un motore elettrico Bell Marine Transfluid ...Il portoghese che non è assolutamente un imbucato, ma un invitato'onore alla festa rosa. Ieri ... È il terzo incomodo tra due vecchietti e potrebbe far comodo a tutti, soprattutto al. "È un sogno ...PERGINE VALSUGANA - È la penultima occasione per i non tanti velocisti superstiti alprima dell'arrivo sui Fori Imperiali a Roma. I 197 km che porteranno il gruppo da Pergine Valsugana a Caorle rappresentano la classica frazione di trasferimento in attesa dei due grandi tapponi ...