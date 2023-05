Giro d’Italia 2023 | pagelle diciassettesima tappa | capolavoro Dainese | dal fine corsa allo sprint vincente

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Albertoe la sua giornata di gloria: ledelladelche si conclude con una volata strepitosa risolta al fotofinish a favore del corridore originario dei Colli Euganei, quindi dietro l’angolo rispetto all’arrivo di Caorle. Ed è una bella storia la sua, velocista DSM ma nemmeno unico del team, che però oggi punta su di lui anche per premiarlo dopo gli incredibili sforzi patiti domenica in una giornata di inferno, nella quale per problemi intestinali si è fermato dieci volte, ha messo il piede a terra, era quasi pronto a ritirarsi. Poi, con coraggio e voglia di lottare, è arrivato per ultimo al traguardo, lo ha fatto 44 minuti dopo il vincitore, di pari passo con la macchina del...