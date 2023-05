Giro d’Italia 2023 | la tappa di domani Oderzo-Val di Zoldo | tutte le salite | le pendenze e dove si deciderà

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ilè un libro suddiviso in ventuno capitoli. Dopo aver archiviato la storia di riscatto di Alberto Dainese, che lascia la sua firma dopo cinque giorni a combattere con vari malanni fisici resistendo stoicamente, ora si entra nella parte finale del racconto. Quellosi scopre l’assassino,l’eroe esce a braccia alzate. E domenica questo prescelto sarà vestito di rosa. Il quartultimo capitolo, la diciottesima, è la dura-Val di, frazione breve, di 161 chilometri, ma che si preannuncia assai dura. Anche perché si respira davvero poco: pronti via e dopo 28 chilometri comincia il Passo della Crosetta, salita di 11,6 chilometri al 7,1% di pendenza media. Non è una scalata impossibile, ma è maledettamente regolare, rimanendo sempre in ...