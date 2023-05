Giro d’Italia 2023 | il Coi può sconquassare la classifica! Salita brutale | pendenze fino al 19%!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo la tappa tranquilla e “rilassante” di oggi, in cui è arrivata la vittoria in volata dell’italiano Alberto Dainese (Team DSM) davanti al suo connazionale Jonathan Milan (Bahrain – Victorious), domani ci sarà la seconda delle quattro tappe d’alta montagna presenti nell’ultima settimana del. Si andrà da Oderzo-Val di Zoldo, per un totale di 161 chilometri con 3700 metri di dislivello. Saranno ben cinque le salite che i corridori dovranno affrontare nella giornata di domani. Si comincerà con il Passo della Crosetta (13.5 km al 7.1%) e il Pieve d’Alpago (3.4 km al 5.5%) nella parte iniziale, poi ci sar? la Forcella Cibiana (9.7 km al 7.7%) e, infine, si chiuder? con il Coi (5.8 km al 9.5%) e l’ascesa conclusiva di Palafavera (2.3 km al 7%), due ascese, queste ultime due, che si troveranno negli ultimi 15 km. Proprio ...