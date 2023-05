Giro d’Italia 2023 | il Coi può sconquassare la classifica! Salita brutale | pendenze fino al 19%!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Dopo la tappa tranquilla e “rilassante” di oggi, in cui è arrivata la vittoria in volata dell’italiano Alberto Dainese (Team DSM) davanti al connazionale Jonathan Milan (Bahrain – Victorious), domani ci sarà la seconda delle quattro tappe d’alta montagna presenti nell’ultima settimana del. Si andrà da Oderzo alla Val di Zoldo, per un totale di 161 chilometri con 3700 metri di dislivello. Saranno ben cinque le salite che i corridori dovranno affrontare nella giornata di domani. Si comincerà con il Passo della Crosetta (13.5 km al 7.1%) ed il Pieve d’Alpago (3.4 km al 5.5%) nella parte iniziale, poi ci sarà la Forcella Cibiana (9.7 km al 7.7%) e, infine, si chiuderà con il Coi (5.8 km al 9.5%) e l’ascesa conclusiva di Palafavera (2.3 km al 7%), due salite, queste ultime, che si troveranno negli ultimi 15 km. Proprio il ...