Giro d' Italia 2023 | Dainese vince 17a tappa al fotofinish

Alberto Dainese del Team DSM ha vinto la diciassettesima tappa, sul podio Milan e Matthews. Thomas conserva la maglia rosa ...(ANSA) - ROME, MAY 24 - Following are the result of the 17th stage of the Giro d'Italia, 197km from Pergine Valsugana to Caorle, and the gneeral classification. How they finished: 1) Alberto Dainese ...