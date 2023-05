Giro d’Italia 2023 | Dainese risorge nella piccola Venezia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il padovano Alberto(Team DSM) ha vinto la diciasettesima tappa del 106°, una frazione cuscinetto per velocisti incastrata tra quelle decisive della settimana conclusiva della corsa, che portava i corridori, lungo 197 chilometri pianeggianti, da Pergine Valsugana a Caorle in provincia di. Il 25enne di Abano Terme ha così bissato il successo dello scorso anno a Reggio Emilia bruciando sull’ultimo colpo di reni il friulano Jonathan Milan (Bahrain Victorious), sempre più al comando della classifica a punti, e l’australiano Michael Matthews (Jayco Alula). Il quarto posto di Simone Consonni (Cofidis), seguito da Niccolò Bonifazio (Intermarchè Circus Wanty), consegna un ordine d’arrivo dallo squisito sapore azzurro. Resta immutata la classifica generale con il gallese Geraint Thomas (Ineos ...

E' il ciclista della Dsm Alberto Dainese il vincitore della tappa odierna del Giro d'Italia, partita da Pergine Valsugana (Tn) e conclusa a Caorle, nel Veneziano. L'azzurro è riuscito a vincere in ...Il trevigiano saluta il Giro. L'atteso passaggio della carovana e dei ciclisti del Giro d'Italia per i Comuni di Castelfranco Veneto, Vedelago, Istrana, Paese si è poi trasformato in una festa partecipata da persone di tutte le età, dai bambini fino agli anziani.