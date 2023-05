Giro d’Italia 2023 | Dainese gregario di Mayrhofer…Ma alla prima chance ha vinto! Forse la DSM ha sbagliato le scelte…

Leggi su oasport

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Arriva la terza vittoria azzurra in questo, a portarla è Alberto, vittorioso nello sprint di Caorle. Proprio nelle zone di casa, il velocista del Team DSM centra la seconda vittoria in carrieraCorsa Rosa dopo il successo dello scorso anno a Reggio Emilia, riuscendo a superare un rimontante Jonathan Milan ed un ottimo Michael Matthews. Chesia uno sprinter di ottimo livello non è certo una notizia, nonostante un rendimento un po’ altalenante, il nativo di Abano Terme è stato in grado di centrare piazzamenti di altissimo prestigio anche quando la concorrenza era la più alta possibile. Nonostante questo, la sua squadra fin qui l’aveva utilizzato sostanzialmente come. Il velocista designato del DSM in questo ...