Giro d’Italia 2023 | Cordiano Dagnoni | “Spero in Damiano Caruso sul podio”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Ci si avvicina all’epilogo. Non è stata un’edizione semplice per i gestori del. La Corsa Rosa, targata, è stata influenzata da tante problematiche: dal maltempo, compagno di viaggio quasi immancabile per i corridori, con annesse modifiche alle tappe, come accaduto per la tredicesima (Borgofranco d’Ivrea – Crans Montana), alle positività per il Covid, tra cui quella del belga Remco Evenepoel, poco dopo la conquista della vittoria nella cronometro di Savignano sul Rubicone-Cesena e della Maglia Rosa. Unnel quale il primo degli italiani è, corridore della Bahrain – Victorious, quarto nella graduatoria generale e distanziato di 2:50 dal leader, Geraint Thomas, e a 2:21 dal terzo posto di Primoz Roglic. Ci sono ancora salite importanti da affrontare e ...