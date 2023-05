Giro d’Italia 2023 | Alberto Dainese | “Oggi ho avuto la fiducia della squadra | gli sforzi dei giorni scorsi sono stati ripagati”

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Giornata indimenticabile peral. Dopo la tanta sofferenza degli, dovuta a un’influenza intestinale, l’italiano del Team DSM si è reso protagonistadi una grandissima volata che gli ha permesso di imporsi sul traguardo di Caorle. Con questa strepitosa affermazione il nativo di Abano Terme ha dimostrato, ancora una volta, di essere un ottimo corridore. In seguito a diverse volate in cui ha dovuto fare da gregario per il tedesco Marius Mayrhofer, il classe 1998 hala sua occasione e l’ha sfruttata nel migliore dei modi. “Dopo aver dato una mano nelle scorse volate e aver lottato contro l’influenza intestinale,è stato bello avere la...

Vittoria in volata per il corridore della Dsm - (Afp) Alberto Dainese della Dsm vince in volata e al fotofinish la 17esima tappa del, la Pergine Valsugana - Caorle di 197 km precedendo Jonathan Milan e Michael Mattews. Tappa caratterizzata da una fuga a 4 dal quarto km di gara con Senne Leysen (Alpecin Deceuninck), ...