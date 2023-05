Gas refrigeranti | la fisica sconosciuta a Bruxelles

Leggi su panorama

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Nel farsi del male con regole insensate l’Unione Europea è ormai campione mondiale. Adicono di agire per il bene dell’ambiente, che sfortunatamente non sempre coincide con il bene dei cittadini e delle loro tasche. Unica consolazione le elezioni del 2024 che potrebbero cambiare gli equilibri e porre nuove tempistiche su provvedimenti che si posizionano tra l’utopia e il disastro industriale. Certamente la messa al bando dei gasè uno di questi euro-dogmi, e potrebbe di fatto impedire l’installazione di impianti di climatizzazione nella maggioranza delle case italiane. Il Regolamento F-Gas vuole ridurre le emissioni di gas fluorurati che contribuiscono all’effetto serra. Ma ancora una volta, il punto non è se passare ai cosiddetti “naturali”, ma come al solito di correre troppo nell’imporli, quando ...