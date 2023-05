Gabriel e Moretti | la sinistra sulle spalle dei giganti

Leggi su tpi

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Fenomenologia dell’artista progressista nel terzo millennio., Vite parallele, dei due mostri sacri progressisti, settantenni, ma non integrati Vite parallele, della migliore “world left” culturale del Novecento, sorpresa nel passaggio di epoca del millennio. Si può individuare un eclettico filo di continuità fra l’ultimo concerto (e l’ultimo disco) di Petere l’ultimo film di Nanni? Ovviamente si, in primo luogo, perché questo filo c’è per me. Ma si può, anche, perché l’anello di congiunzione tra queste due storie non è solo una suggestione personale. Sono due artisti che fanno entrambi parte del romanzo di formazione di una generazione, oltre che essere tasselli di una mia identità civile e politica: io sono quello che penso, come tanti altri, perché ho imparato da loro. E poi gli ...