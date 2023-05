G7 di Hiroshima | il punto di vista italiano

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 24 maggio 2023) “Io credo che questo G7 disia stato per il Giappone un successo, credo che vadano fatti i complimenti, le congratulazioni al Primo Ministro Kishida per l’ottima organizzazione e anche per la lucidità con la quale ha steso i temi dei dibattiti che noi abbiamo affrontato in questi due giorni. Noi abbiamo parlato ovviamente molto del conflitto in atto, delle conseguenze che quel conflitto genera per le nostre società, abbiamo parlato a lungo degli errori commessi in passato e di come si debba in qualche maniera oggi invertire la tendenza in tema, per esempio, di sicurezza per le economie delle nostre società, in tema di catene d’approvvigionamento. Abbiamo parlato della coercizione economica, dei rapporti con il sud globale, alcuni di questi paesi come dicevamo ci hanno raggiunto oggi, di come superare quella narrativa di un occidente contro il resto del mondo, ...