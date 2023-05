Furti in Toscana | arrestato un 27enne a Salerno

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Oggi, mercoledì 24 maggio, la Squadra mobile della questura di Pistoia hadue cittadini georgiani di 24 e 27 anni. I giovani avrebbero commesso deiined Emila Romagna. Scopriamo, insieme, tutti i retroscena. Il caso del 24enne Il ragazzo di 24 anni non ha una dimora fissa e non ha un regolare permesso di soggiorno. Destinatario di un decreto di espulsione, è statoa Pisa. Il caso delIl, invece, è stato. I dettagli Stando alle ultime indagini, i giovani avrebbero fatto parte di una band composta da altri due loro connazionali. Questi ultimi, però sono già stati arrestati ad aprile. Segui ZON.IT su Google News.

Furti in casa tra Toscana ed Emilia Romagna, la polizia di Pistoia ferma due ventenni gonews

