Furti in abitazione in Toscana e in Emilia Romagna | due arresti in Campania

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra mobile della questura di Pistoia, su disposizione della locale procura, ha arrestato due cittadini georgiani, di 24 e 27 anni, presunti autori diseriali in appartamenti, commessi ined. Il 24enne, senza fissa dimora, risultato irregolare sul territorio italiano, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di decreto di espulsione, è stato arrestato in provincia di Pisa. Nel corso della perquisizione presso l’alloggio in cui dimorava, ospite di una connazionale, sono stati trovati e sequestrati numerosi grimaldelli, le cosiddette chiavi bulgare e altri arnesi da scasso, nonché orologi e gioielli, che per gli investigatori costituiscono verosimile provento dell’attività delittuosa. Il 27enne, anch’esso già noto alle forze dell’ordine, è stato ...

