Frey | «La ragione dice Inter | il cuore Fiorentina Ecco come andrà»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sebastien, ex portiere di, ha parlato in vista della finale di Coppa Italia in programma questa sera Sebastienha parlato in un’vista a Tuttosport in vista didi Coppa Italia di questa sera. LE PAROLE – «La, il mioViola. L’è più forte ed è ormai abituata a convivere con le pressioni, lase la giocherà con più serenità avendo meno da perdere. Per chi tifo? L’è il primo grande amore, di quelli che ti rimangono dentro. Laè mia moglie, perché l’ho scelta…».

...sugli avversari arrivando ad avere quasi cinque secondi di margine sulla Ferrari della Emil... Perfetto il timing della sosta per la Tresor Attempto, Feller aveva avutodi Giacomo Altoè, ma ......Robb è stata quella di venire meno alla parola data per non aver sposato una delle figlie di, ... come detto da Madden, scioccante proprio per questa. In pochi minuti infatti sono stati ......sugli avversari arrivando ad avere quasi cinque secondi di margine sulla Ferrari della Emil... Perfetto il timing della sosta per la Tresor Attempto, Feller aveva avutodi Giacomo Altoè, ma ...

Frey: "La ragione dice Inter. Fiorentina se faccio parlare il cuore" Tuttosport

Intervista all'ex portiere di entrambe le finaliste di Coppa Italia: "I nerazzurri sono il primo grande amore, la Viola come una moglie, perché l’ho scelta..." ...Massimo Costa - Foto Speedy Doveva prendere il massimo vantaggio possibile sugli inseguitori Raffaele Marciello, nella prima gara Sprint del GT World Challenge stagionale a Brands Hatch.