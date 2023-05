Frey | «Inter mio primo grande amore Handanovic? Tanto rispetto per la sua storia»

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Sébastienha parlato a TuttoSport della sfida di questa sera di Coppa Italia. Fiorentina-è una partita speciale per lui, essendo ex di entrambe le compagini– Ecco le parole di Sébastienin vista di Fiorentina-di questa sera. L’ex portiere di entrambe le compagini ha commentato così la finale di Coppa Italia: Chi alza la Coppa? «La ragione diceperché oggi è la squadra più forte. Ma se faccio parlare il cuore allora direi Fiorentina anche se provo ancoraaffetto per l’. Mi piacerebbe che tutte e due le squadre portassero a casa un trofeo quest’anno. Quindi se fossi sicuro che l’si portasse a casa la Champions, vorrei che la Fiorentina ...

Il doppio ex Frey a Tuttosport: "La ragione dice Inter. Ma il cuore dice Viola" TUTTO mercato WEB

