Fratelli imprenditori truffatori | sequestrate auto di lusso e appartamenti a Fiumicino e Anzio

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Roma – Maxi confisca di beni per due, attivi del settore delle costruzioni edili, per un valore complessivo di oltre 180 milioni di euro, nonché la misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due. E’ quanto disposto dal Tribunale di Roma – Sezione Specializzata Misure di Prevenzione, dopo le indagini effettuate dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Roma. L’investigazione nasce da una richiesta di ammissione al concordato preventivo di una società edile gravata da oltre 112 milioni di euro di debiti. Dagli stessi è emerso che i dueavrebbero pianificato operazioni contabili e finanziarie (in gran parte fittizie), volte a rappresentare all’esterno una situazione patrimoniale florida e redditizia, idonea ...