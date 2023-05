Fratelli d’Italia incontra il comitato pro aeroporto Taranto – Grottaglie

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Presso la locale sede di, ieri sera si è svolto un importante incontro tra il Direttivo del Partito e ilProdi. Dopo gli autorevoli interventi del dott. Vincenzo Lenti Consigliere Comunale di FdI, dell’avv. Pino Aquaro Coordinatore Cittadino FdI e dell’avv. Walter Fischetti, presidente del, è emersa la comune volontà di porre al centro delle argomentazioni la necessità e l’urgenza di aumentare sia il livello di protesta che la partecipazione, per riavere in equa condivisione con Brindisi, le Compagnie aeree che il Gestore aeroportuale unico ancora oggi non è in grado di procurare così come ha fatto per Foggia. Questo al netto del diritto alla continuità territoriale che, come tutti sanno, è un ...