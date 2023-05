Francesco Totti torna a vivere all' Eur con Noemi Bocchi?

(Di mercoledì 24 maggio 2023) L'ex calciatore vorrebbe traslocare per essere più vicino ai tre figli, rimasti acon Ilary Blasi nella villa di famiglia. C'è, però, anche un'altra questione che affligge, un contenzioso con la famiglia della conduttrice. La guerra, insomma, non parrebbe destinata a finire presto

Vincent Candela - Alessandro Matri, Dario Marcolin - Nicola Ventola, Luca Toni - Gianluca Zambrotta, Ciro Ferrara - Aldair e Nelson Dida -. Presenti anche Andrea Pirlo e Giampaolo ..."Mourinho resta alla Roma Non lo so. Prima ero più fiducioso, adesso un po' meno. Se ci ho parlato Sì, ma non di questa cosa"., ex capitano della Roma, non si sbilancia sul futuro di José Mourinho, che potrebbe lasciare la panchina giallorossa. "Dybala E' un top player, un giocatore che ha fatto la ...L'ex capitano della Roma,, a margine della Padel Cup organizzata dalla Lega Serie A a Roma, al centro sportivo \''Il Baiardo\'', ...

Totti: "Con la penalizzazione Juve è cambiato lo scenario, tutto aperto per la zona Champions" Tutto Juve

L'ex calciatore vorrebbe traslocare per essere più vicino ai tre figli, rimasti a vivere con Ilary Blasi nella villa di famiglia. C'è, però, anche un'altra questione che affligge Totti, un contenzioso ...L’ex capitano giallorosso al torneo Padel Coppa Italia con altri campioni: “Mourinho Non so se resterà, prima ero più fiducioso” ...