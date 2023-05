Francesco Totti | messaggi scambiati con una concorrente dell’Isola dei Famosi | prima di lasciarsi con Ilary

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Il presunto scambio ditrae una naufraga de L’Isola dei. La separazione didaBlasi e la nuova storia d’amore con Noemi Bocchi. La tendenza dia essere coinvolto in intrighi e pettegolezzi nel mondo dei reality. I dettagli del presunto scambio ditrae unade L’Isola dei, in passato dei gossip avevano parlato di altri suoicon Antonella Fiordelisicontinua a far parlare di sé nel mondo del gossip anche dopo la sua separazione daBlasi. Secondo quanto riportato da The Pipol, l’ex capitano della Roma avrebbe ...