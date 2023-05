FOTO | In AEW Fight Forever ci sarà il sangue e anche parecchio

Leggi su zonawrestling

(Di mercoledì 24 maggio 2023) Come vi abbiamo riportato,, il primo videogioco di casa AEW, sviluppato da Yuke’s e pubblicato da THQ Nordic,disponibile a partire dal prossimo 29 giugno. Dopo diverso tempo di attesa, dunque, i gamer potranno cimentarsi con i loro wrestler preferiti della federazione di Tony Khan. Gli show AEW spesso sono connotati da match violenti, con ilche non manca praticamente mai. Tuttavia il rating assegnato al videogioco (T for Teen), ha fatto “temere” chepotesse essere più soft. Così non. La conferma da parte di AEW Games AEW Games, con un post sul proprio account Twitter, ha voluto tranquillizzare molti fan preoccupati dalla possibile assenza delin...