Formula 1 | le innovazioni nella storia della categoria regina

La Lotus 49 è diventata un'auto leggendaria nella storia della1 , oltre che per il suo design, per la sua gestione delle temperature del motore, caratteristica che le fece guadagnare 12 ...CLAB è stata anche l'occasione per la presentazione di numerose novità enel settore, ... Ancora vincente ladel "business and pleasure": "Anche per questa seconda edizione siamo ...... con i loro feedback utilizzati per guidare ulteriori. Vantano numerose tecnologie all'avanguardia che provengono direttamente dal mondo della1. Ad esempio, la Ferrari FXX - K ...

Formula 1 - Aston Martin-Honda: accordo per il 2026 - Quattroruote.it Quattroruote

Dai circuiti più amati dagli appassionati, le innovazioni tecnologiche arrivano su strada, aprendo nuovi scenari per le auto di serie ...Era già circolata voce che la Ferrari non fosse convinta dell’opportunità di presentare questa innovazione proprio a Imola, soprattutto a causa delle condizioni meteo sfavorevoli previste per la gara ...