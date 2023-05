Fondi Taekwondo | il sindaco di Fondi premia il campione italiano Simone Arduini

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 24 maggio 2023)città di amanti dello sport, atleti e grandi campioni. L’ultimo in ordine di tempo, che ha dato lustro non solo allocale ma all’intera città, è il Maestro. Nonostante l’infaticabile attività dell’insegnamento, lo sportivo non ha trascurato i suoi allenamenti come atleta conquistando il titoloai campionati che L'articolo Temporeale Quotidiano.