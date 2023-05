Fondi Europei | Petitto | “In Campania spesa sotto al 50% per l’incapacità di De Luca”

...5%, è stata collocata presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (a... in Francia (7,2%), in Germania/Austria/Svizzera (5%), e il restante 4,9% in altri Paesi. ......5%, è stata collocata presso investitori con un orizzonte di investimento di lungo periodo (a... in Francia (7,2%), in Germania/Austria/Svizzera (5%), e il restante 4,9% in altri Paesi. ...Con le polizze unit linked della società piene zeppe dicon commissioni di intermediazione ... Motivo per cui "i cittadininon sempre ottengono le migliori offerte disponibili o un ...

Fondi europei, De Luca: "Dobbiamo fare appello alla lotta armata" Vesuvio Live

L'Italia deve fronteggiare una grande emergenza legata al dissesto idrogeologico. La cosa risulta particolarmente evidente all'indomani ...Urso preme sul sostegno alle imprese, Salvini spinge sulle infrastrutture. Mentre Bruxelles suona la sveglia e Fitto accelera: prossima settimana Relazione ...